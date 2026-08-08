Florencia Dávalos y Manu Navarro visitan a Sandra Mihanovich

Mientras continúan los preparativos para el gran festejo por los 10 años de Soy Nacional, Sandra Mihanovich, Pato Gimnénez y todo el equipo llevan adelante esta nueva emisión, recibiendo y agradeciendo una gran cantidad de mensajes recibidos en los últimos días a raíz de las lindas repercuciones que tuvo el programa del sabado pasado con Silvina Garré presentando su nuevo disco.

Sandrá recibe en los estudios de Radio Nacional a Florencia Dávalos y Manu Navarro y conversa con Ce Suárez Paz y con Flor Lovaglio sobre sus nuevos trabajos y presentaciones.

