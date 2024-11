Florencia Andersen: “Colapinto es un piloto que tiene mucha agresividad y velocidad en la pista”

La periodista, especialista en automovilismo, Florencia Andersen, conversó con Adrián Noriega en Nunca es tarde, sobre el boom de la Fórmula Uno en la Argentina tras la llegada a esa categoría de Franco Colapinto y analizó la posibilidad de que el país recupere una fecha en el calendario internacional de ese deporte.

Al referirse a la chance de que Argentina organice el Gran Premio en el futuro, Andersen indicó que "no hay repercusiones respecto de las gestiones de Scioli en Brasil para traer a la Fórmula 1, pero en este momento me parece no está como para traer la competencia al país, porque el interés está centrado en países como Qatar o Bahréin, porque hay que tener una logística que en este momento no la tenemos, aunque la podemos tener. Habría que hacer una inversión que la veo para dentro de unos años, no a la brevedad".

Respecto de por qué Williams sí restauró el auto de Franco Colapinto y no el de Alex Albon, su compañero de equipo, siendo que los dos tuvieron accidentes en la clasificación previa, Andersen descartó sido porque había miles de argentinos alentándolo y aseguró: "Los dos autos tuvieron fuertes golpes, pero decidieron reparar el Franco porque era el único que estaba para competir y el equipo necesitaba poner un auto en competencia para sumar puntos y optaron por el de Franco, porque su accidente había sido menor".

El fenómeno Colapinto, según la especialista, obedece a que "Franco es un pilotazo, más allá del carisma, Franco es un piloto que tiene mucha agresividad y velocidad en la pista. Franco es un piloto que está ahí porque se lo merece, porque tiene capacidad para estar dónde está. Hace rato que no hay un piloto de Fórmula 1 que se haya adaptado tan rápido".

Con relación a qué pudo haber aprendido Colapinto en este fin de semana, indicó que “en Fórmula 1 todo es aprendizaje, los buenos resultados y los malos resultados. El otro día con mucha lluvia era de esperar que no le fuera del todo bien, encima el equipo no coincidió con él en el tema de los neumáticos, además, en el momento que sufrió el despiste, había pilotos que pedían que se pare la carrera porque no se podía correr. Querían continuar a cualquier costo, porque la carrera se debía hacer".