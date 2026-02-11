ENTREVISTA DE NORA BRIOZZO

11/02/2026

Flor Torrente y los límites entre la amistad y el amor

La actriz, que protagoniza “Mi amiga y yo”, junto a Sebastián Presta, bajo la dirección de Diego Reinhold en el Teatro Astros, de la Av. Corrientes 746, conversó con Nora Briozzo sobre su trabajo.

“Hacer teatro siempre es hermoso y esta obra es maravillosa”

“La propuesta llega en un momento muy particular de mi vida, por temas personales, planeaba mis vacaciones que ya estaban casi listas y me llegó el libreto, lo leí y me dieron ganas de tomar el desafío porque tenía ganas de hacer algo que me divirtiera”

“Tengo muchos cambios de ropa, toco el piano, la guitarra y me divierto mucho”.

La obra aborda la relación de dos amigos de toda la vida, a partir del surgimiento del amor de uno de ellos.

“La escena transcurre entre el stand up de Seba y la vida real en el departamento de Valeria y es muy divertida”.

 

 

 