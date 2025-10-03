Flor Cozzani: intimidad de piano y voz en Cambalache

En entrevista telefónica con Mariana Fossati, Flor Cozzani habló sobre su nuevo proyecto “Canciones de jardín y sombras”, que la devuelve al formato íntimo de piano y voz, tal como en su primer disco Con toda palabra. La artista repasó también sus últimos trabajos con formaciones de cámara (Aire y Mansimores de cámara) y adelantó que en el show se sumará el acordeón para dar nuevas texturas a un repertorio que incluye a Violeta Parra, Chavela Vargas y el Tata Cedrón. La cita es el viernes 3 de octubre a las 21 hs en el Club Social Cambalache (Defensa 1179), junto a Sandra Peralta y Cecilia Bernasconi, con quienes también compartirán cruces musicales.