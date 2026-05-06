Fitch subió la calificación de Argentina de CCC+ a B-; con esto el país cruza un umbral clave en los mercados financieros internacionales que expande masivamente el universo de inversores elegibles para invertir en deuda soberana y corporativa argentina.

Por este tema, la especialista en Economía y Recursos Humanos, Paula Pía Ariet, en diálogo con Segundo Round, dijo que "el impacto positivo de esta calificación ya se está viendo y le empieza a mostrar al mundo que Argentina es más confiable al momento de pagar sus compromisos. Esto, a la larga, hará que nos presten a menor tasa".

Muchos bancos europeos, por políticas internas de riesgo, tienen restricciones para otorgar líneas de crédito a países o instituciones con rating inferior a B-. Argentina cruza ahora ese umbral y es elegible. También mejora el acceso a trade finance, cartas de crédito y financiamiento de exportaciones e importaciones reduciendo costos ayudando a la economía real.

El manejo responsable de la economía se traduce en una reducción concreta del costo de financiamiento para el país, del costo de capital de las empresas y genera beneficios directos para toda la población.