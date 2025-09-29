FIT 2025: récord de visitantes y éxito en ventas

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, destacó el éxito de la edición 2025 de la FIT -que en sus dos primeras jornadas ya convocó a más de 130.000 visitantes.

Scioli subrayó que la feria también resulta fructífera en la venta de productos turísticos con un alto nivel de operaciones concretadas y recorrió los stands desde los que las provincias promocionan sus atractivos.

Antes de la recorrida, asistió a la presentación del programa Promover Verano en Argentina creado con el objetivo de acompañar a los destinos turísticos de todo el país en la promoción digital de su oferta.

En el acto, el presidente de la FIT, Andrés Deyá, informó que “la apertura de la feria tuvo una jornada inicial con más de 62.000 visitantes y una segunda con un número superior, tras un acto de apertura histórico”, en el que participó el presidente Javier Milei, el primer mandatario en concurrir a esta ceremonia.

Por su parte, la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Laura Teruel, reveló que “se está registrando una cantidad de ventas de productos y servicios turísticos muy importante, cuyos resultados anticipan una temporada de verano con mucha actividad”.

Como parte de la agenda de la jornada, Scioli, acompañado por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, hizo entrega de la resolución que declara al carnaval de Gualeguaychú como fiesta nacional.

En el acto, el secretario de Turismo declaró: “Estuvieron 45 años perseverando para que llegue este justo reconocimiento”; y destacó que “detrás del carnaval hay una expresión cultural, de trabajo y de alegría”.

Por su parte, Frigerio agradeció el acompañamiento nacional en la promoción del turismo de la provincia y expresó: “Hoy tenemos el honor de recibir esta distinción en nombre de los verdaderos protagonistas, los integrantes de la gran familia de Gualeguaychú”.

En cuanto al programa lanzado en el auditorio de la feria, el director nacional de Desarrollo y Promoción de la Secretaría, Pablo Cagnoni, explicó que el foco de Promover Verano en Argentina está puesto en acompañar a los destinos turísticos durante la temporada que concentra la mayoría de los viajes internos, facilitando la realización de campañas creativas y la adquisición de equipamiento necesario para ejecutarlas.

En la segunda jornada de la FIT, también tuvo lugar la tercera edición del conversatorio Best Tourism Villages -la presentación de las ocho candidaturas argentinas a los mejores pueblos turísticos del mundo- con el objetivo de compartir aprendizajes e intercambiar experiencias de las postulaciones de cada pueblo, a cargo de sus respectivos referentes públicos.

Los candidatos argentinos al programa de ONU Turismo, Best Tourism Villages, son Seclantás (Salta), Famatina (La Rioja), Uspallata (Mendoza), Villa Elisa (Entre Ríos), Carlos Pellegrini (Corrientes), Saldungaray (Buenos Aires), San Javier y Yacanto (Córdoba) y Maimará (Jujuy).

Asimismo, se presentó la “Guía para pueblos y experiencias argentinas”, de la Subsecretaría de Turismo, que pone en valor la peatonalización como estrategia clave para el desarrollo turístico en pueblos distinguidos por el programa Best Tourism Villages.

Entre otras actividades, Scioli participó de la presentación de CAT Woman Summit Mar del Plata, en el stand de esa ciudad, acompañado por Laura Teruel.

Allí reconoció el posicionamiento de Mar del Plata a nivel nacional, al señalar que “no es casualidad sino del trabajo que han hecho para atraer visitantes, especialmente jóvenes”.

La agenda de la FIT también incluyó hoy la presentación del Global Big Day Argentina, con la participación del presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, que se realizará el 11 de octubre y se caracteriza por ser el mayor evento mundial de observación de aves.