Fintech Argentina: el sector proyecta un salto del 35% hacia 2026

La industria fintech argentina se prepara para un año de expansión acelerada. Con proyecciones que anticipan un crecimiento del 35% hacia 2026, el sector llega al nuevo año con un ecosistema robusto, diverso y cada vez más influyente en la región.

El último relevamiento de la Cámara Argentina Fintech confirmó que el país ya superó las 1.027 empresas activas, consolidándose como el tercer polo digital más grande de América Latina, sólo detrás de Brasil y México.

La cifra no sólo marca un récord: demuestra que el crecimiento no se detiene y que la innovación sigue siendo el motor central del sector.

Casi 940 firmas ofrecen servicios financieros directos —pagos, crédito, inversiones o soluciones cripto— mientras que el resto se concentra en software, consultoría y servicios legales.

Los verticales más fuertes continúan siendo medios de pago, activos financieros y crédito, aunque el universo blockchain se destaca con una adopción que supera el promedio global.

El informe también revela un nivel de madurez inusual para una industria joven: siete de cada diez empresas están consolidadas o en etapa de expansión, más de la mitad ya alcanzó el equilibrio financiero y el 80% se financia con capital propio.

En total, el sector emplea a más de 40.000 trabajadores, y más de la mitad de las compañías ya opera también en otros países de la región.

El modelo B2B lidera la actividad, seguido por propuestas B2B2C y B2C, mientras que la facturación promedio ronda los US $8,5 millones por empresa.

“La eficiencia por cada dólar invertido en Argentina es altísima”, resumió el director ejecutivo de la Cámara, Mariano Biocca, quien destacó el interés por expandirse a Brasil, México y Estados Unidos.

En este escenario, la tecnología, una vez más, es determinante.El 45% de las fintech ya utiliza inteligencia artificial para automatizar procesos, mejorar evaluaciones crediticias y reforzar la prevención de fraude.

A la par, la tokenización y el blockchain avanzan para digitalizar activos y mejorar trazabilidad, aunque el crédito sigue siendo el segmento con mayor potencial de crecimiento.

En un mercado donde la innovación no da respiro, las fintech argentinas encaran 2025 con la sensación de estar a las puertas de una nueva etapa. No solo crecen: se transforman.

Con más de mil proyectos ya en marcha y un ecosistema que ganó confianza y volumen, el país se prepara para un año que puede redefinir su lugar en el mapa digital regional.