Financiamiento digital: casi 10 millones de personas ya acceden a préstamos por fuera del sistema bancario

Las plataformas digitales de crédito ya forman parte de la vida financiera de millones de personas en Argentina. En los últimos cinco años, este tipo de financiamiento creció de manera constante y acelerada, multiplicando por 14 su alcance. El crédito digital se consolidó como una herramienta concreta para resolver necesidades, iniciar proyectos o impulsar pequeños emprendimientos.

Según datos del Banco Central, actualmente 9,98 millones de personas acceden a préstamos a través de canales no bancarios, como las fintech. De ese total, 4,3 millones utilizan exclusivamente estas plataformas digitales, sin operar con bancos. Se trata, en muchos casos, de personas que no tienen cuenta sueldo, no cuentan con un historial crediticio o trabajan en la informalidad.

El crecimiento se apoya en el uso de la tecnología. Empresas como Mercado Pago, Naranja X y Ualá desarrollaron sistemas propios para analizar si una persona puede acceder a un préstamo.

En lugar de usar los requisitos tradicionales, aplican lo que se llama scoring alternativo: una forma de evaluación que tiene en cuenta datos como el comportamiento de compra, la puntualidad en pagos anteriores, la ubicación geográfica o incluso la actividad en redes sociales.

Con esta información, las plataformas pueden definir el monto, la cantidad de cuotas y el interés más adecuados para cada persona.

Desde Mercado Pago informaron que el 47 por ciento de sus usuarios que tomaron crédito nunca antes habían accedido a uno. En el caso de Naranja X, en lo que va del año se otorgaron más de siete millones de préstamos a dos millones de personas, con un monto promedio de 250 mil pesos por operación.

Las razones para solicitar estos créditos son variadas. Algunos los usan para cubrir gastos del hogar, salud o estudios. Otros los aprovechan para trabajar y crecer.

Carla, que tiene un taller textil en Florencio Varela, contó que usó un préstamo digital para comprar una máquina de coser. “Pude hacerlo sin trámites largos. Me dio un empujón justo cuando más lo necesitaba”, relató.

Lucas, que tiene un negocio de artículos de limpieza en Córdoba, suele pedir un crédito desde su celular cada tres meses. “Lo uso para comprar stock antes de fechas importantes. Lo devuelvo en cuotas, sin complicaciones”, explicó.

Andrea, mamá de dos hijos en Tres Arroyos, lo utilizó para pagar una consulta médica. “Fue rápido y lo pude manejar desde la app. Para mí, eso es importante”, comentó.

En los últimos seis meses, la cantidad de personas con crédito digital creció un 20 por ciento, mientras que la actividad de las fintech aumentó un 39 por ciento. El crédito personal sigue siendo el más solicitado, con un incremento del 32 por ciento en ese período.

La mayoría de los préstamos son de corto plazo, entre seis y doce meses, y se otorgan en montos acordes a cada perfil. Entre quienes sólo acceden a crédito digital, el promedio es de 470 mil pesos. En quienes combinan varias plataformas, el monto puede superar los 970 mil pesos.

Hoy, el Banco Central reconoce a 67 fintech como proveedores no financieros de crédito autorizados. A ellas se suman mutuales, cooperativas, empresas de leasing y comercios que forman una red de financiamiento alternativa en todo el país.

Así, el crédito digital no solo crece en números. También transforma realidades: permite resolver una urgencia, mejorar un negocio o acceder a una oportunidad. Todo, sin papeles, desde el celular y con herramientas pensadas para facilitar el acceso a más personas.