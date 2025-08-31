Financiamiento al agro: los créditos bancarios crecieron un 90% y alcanzaron cifras históricas

Los créditos al sector agrícola registraron un récord histórico en el primer semestre de 2025, con un crecimiento interanual del 90% y un fuerte predominio de los préstamos en dólares.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) basado en datos del Banco Central, el stock de financiamiento alcanzó los 4,1 billones de pesos al cierre de junio, consolidando al agro como uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina.

De ese total, el 60% correspondió a préstamos en dólares, lo que representa un aumento del 133% respecto al año anterior.

Este crecimiento histórico confirma la fortaleza del sector agrícola y lo ubica entre los más financiados de los últimos tiempos.

El financiamiento incluye diversos instrumentos: adelantos en cuenta corriente, préstamos hipotecarios, prendarios, personales, a través de tarjetas de crédito, documentos a sola firma y otros créditos en efectivo.

La diversificación de estos productos permite al sector acceder al capital de trabajo de manera ágil y flexible.

Además, el cumplimiento en los pagos se mantuvo excepcionalmente alto: al 30 de junio, el 97,6% de los créditos estaba en situación normal, lo que refleja la capacidad del sector para gestionar su financiamiento de manera responsable.

El aumento de los préstamos en dólares también supera ampliamente los promedios históricos.

Mientras que entre 2015 y 2024 la participación de la financiación en moneda extranjera promediaba el 35% del total, este año alcanzó el 60%, el nivel más alto en seis años.

Al mismo tiempo, los préstamos en pesos crecieron un 48%, consolidando un incremento sostenido en todos los tipos de moneda.

En términos de tasas de interés, la financiación en dólares se mantuvo estable en 5,8% anual real, en línea con la media de la última década, mientras que la tasa real en pesos alcanzó el 23,1%, la más alta del siglo para este sector.

De esta manera, el informe destaca que el financiamiento bancario al sector agrícola no solo creció de manera notable en el último año, sino que lo hizo alcanzando niveles históricos y con una fuerte participación del crédito en dólares.