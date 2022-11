Finalizó el 4to juicio por crímenes de lesa humanidad en San Rafael

En Punto de Encuentro entrevistamos a Pablo Garciarena Fiscal federal. El Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza condenó a perpetua a un ex militar y a dos ex policías provinciales por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 25 personas en la localidad de San Rafael. Hubo penas de entre 12 y 8 años para otros dos imputados y una absolución.

Como había solicitado la fiscalía, Mario Guillermo Ocampo, quien fue segundo jefe de la Compañía de Montaña VIII del Ejército, y los ex policías Oscar Pérez, ex jefe del D2, y Norberto Mercado recibieron prisión perpetua como coautores de homicidios, secuestros y tormentos.

También fueron condenados el ex policía Luis Di Filippo (12 años de prisión) y el ex jefe de Inteligencia del Ejército en San Rafael, Luis Rizo Avellaneda (8 años). El TOF decidió absolver al ex militar Aníbal Guevara, para quien la fiscalía había pedido 6 años de prisión, por considerar que existen dudas sobre su responsabilidad penal en los hechos por los que fue acusado.

Este fue el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en San Rafael e incluyó tres causas que se investigaron por separado en la instrucción pero que se acumularon para este debate: “Mercado”, “Ocampo”" y “Rizo Avellaneda”.

Muchas de las víctimas fueron secuestradas en operativos represivos masivos realizados entre febrero y marzo de 1976 en barrios populares y luego llevadas a diferentes centros clandestinos de detención.

La mayoría de los acusados ya tenían condenas previas en juicios por crímenes de lesa humanidad, a excepción de Di Filippo. Para Ocampo, quien estuvo prófugo de la justicia entre 2012 y 2019, es su primera condena en Mendoza y su segunda a prisión perpetua. El año pasado había sido condenado en la causa “Contraofensiva II” por crímenes cometidos en 1980, cuando se desempeñó como jefe de la Segunda Sección del Destacamento 201 de Inteligencia de Campo de Mayo.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación participó del debate a través de la Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas, que colaboró con el Tribunal en el análisis de las condiciones de exposición y vulnerabilidad de testigos y acompañó a familiares y sobrevivientes durante el juicio.

Para más información sobre las causas por crímenes de lesa humanidad, podés ingresar a la web http://www.juiciosdelesahumanidad.ar.

Los juicios no pueden esperar. Las víctimas tampoco.