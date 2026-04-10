Finaliza la misión histórica Artemis II y hay expectativas por el regreso de los astronautas a la Tierra

La misión Artemis II de la NASA se prepara para completar una de las etapas más críticas de su recorrido: el regreso a la Tierra tras su histórica órbita tripulada alrededor de la Luna.

Ramón López La Valle, coordinador del grupo Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y desarrollador del satélite Atenea, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round y explicó los aspectos técnicos del reingreso, al destacar la complejidad de esta fase.

"Es uno de los momentos más críticos de la misión en términos de riesgo, junto con el despegue. El reingreso a la atmósfera se hace aproximadamente a 40.000 kilómetros por hora y ese rozamiento con la atmósfera genera mucho calor, que la nave está preparada para soportarlo pero no es algo sencillo", expresó.

El amerizaje de la cápsula Orión está previsto para este viernes en horas de la tarde, aproximadamente a las 20 en el océano Pacífico, frente a las costas de California.

El proceso de regreso implica una serie de maniobras clave, entre ellas el reingreso a la atmósfera terrestre a altísimas velocidades, donde la nave soporta temperaturas extremas producto de la fricción.

Luego de esa fase, se despliega un sistema de paracaídas que reduce la velocidad para permitir un amerizaje controlado. "La cápsula quedará flotando", aclaró López La Valle.

La misión Artemis II representa el primer vuelo tripulado del programa Artemis y un paso fundamental en el objetivo de volver a llevar humanos a la superficie lunar en los próximos años.

Además, la participación argentina en la misión, a través del nanosatélite Atenea desarrollado por la CONAE, marca un hito para el sector espacial nacional.

El regreso de la cápsula será seguido en todo el mundo, tanto por la comunidad científica como por el público en general.