Filtración de chats: “La AFI no hace más espionaje ilegal”

La exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, dijo que la filtración de los chats entre magistrados, funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación sobre un viaje a Lago Escondido, donde el magnate inglés Joe Lewis posee una estancia, se trató de "un hackeo de la propia interna de Juntos por el Cambio (JxC)".

-Cuando llegué a la AFI (la encabezó de diciembre de 2019 a junio de este año) había un montón de policías de la Ciudad cumpliendo su rol de agentes de inteligencia. Decidimos devolverlos a su lugar de origen, presumo que sabían hacer espionaje ilegal que es lo único que se hizo en el Gobierno de Macri (dentro de la AFI) –agregó Caamaño.

Manifestó además que “la AFI no hace más espionaje interno e ilegal, hace inteligencia estratégica. Lo que tengo que intentar desde la AFI es que no haya un atentado terrorista, qué me importa que un político de un partido se junte con un político de otro partido”.

Detalló que cuando llegó a la AFI “debimos bancarizar a los empleados porque cobraban sus sueldos en un sobre papel madera, debimos ordenar que se compren los pasajes para los viajes en Aerolíneas Argentinas y no en la agencia de un primo... o lo mismo con la nafta, que la compren en YPF…”.

En otro pasaje de la charla, Caamaño también opinó sobre la condena a Cristina Kirchner: “Lo que les interesa es la proscripción del peronismo como ya hicieron con Perón… les interesa terminar con el peronismo”.

Escuchá la nota completa:

DESCARGAR

Programa: “La mañana de Nacional”

Conductoras: Silvia Tonellotto y Virginia Calzada Frache

Producción: Lucas Castillo

Página web: Maximiliano Palou

Columnista: Marcelo Dunetz (Deportes)

Días de emisión: de lunes a viernes de 9 a 12