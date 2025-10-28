Filmaron a un yaguareté silvestre en el portal San Nicolás

En las últimas horas un guardaparque filmó a un yaguareté en el portal San Nicolás de los Esteros del Iberá.

Radio Nacional Santo Tomé conversó con Marisi López, Coordinadora del Proyecto Iberá de la Fundación Rewilding Argentina quien señaló que podría tratarse de un ejemplar aún no registrado por el equipo técnico y esto sería una buena noticia para la provincia en materia de reintroducción de la especie.

La misma López reocrdó que Corrientes trabaja intensamente desde hace varios años en tratar de lograr una repoblación del Yaguareté que fue considerado extinto y que hoy cuenta con unos 40 ejemplares que viven libres en los Esteros del Iberá gracias al trabajo de esta y otras organización no gubernamentales.