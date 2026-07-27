"Filicidios", las tráfgicas historias policiales de la Argentina y el caso de Isabella Aguirre en V. Gesell

En esta nueva emisión, Andrea Baldivieso abre el programa detallando la figura penal del filicidio, caso en el que un adulto provoca la muerte de su hijo.

En este contexto surge el recuerdo de Candela una beba que en 2013 murió por asfixia y Yasmín, quien 3 años después su vida terminó del mismo modo.

Ambas niñas eran hijas de Lucía sosa, la muer de 44 años que este 27 de julio fue detenida mientras participaba de la marha que pedía justicia por la muerte de su propia hija, Isabella Aguirre de 2 años, ocurrida en la localidad bonaerense de Villa Gesell.

Constanza Lamarque, abogada y perfiladora criminal, conversó con Ecos Criminales puntualmente sobnre el caso de Lucía Sosa.

La figura del filicidio, los perfiles psicológicos que suelen identificarse en los agresores y las sospechas de los investigadores en cada caso; son algunos de los temas que se tratan en la entrevista.