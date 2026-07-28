Figuras del atletismo mundial participarán en los 21K de Buenos Aires

Los etíopes Yomif Kejelcha, el segundo hombre más veloz de la historia del maratón, y Fotyen Tesfay, una de las mejores corredoras de fondo del mundo, estarán en los 21K de Buenos Aires 2026.

Kejelcha es una de las grandes figuras del atletismo mundial: especialista en pruebas de fondo, medallista mundial, ex récord mundial de medio maratón y protagonista de una de las actuaciones más impactantes de la historia reciente del maratón.

En abril pasado, en el Maratón de Londres, en sus primeros 42K, cruzó la meta en 1:59:41 y se convirtió en el debutante más rápido de todos los tiempos, el segundo hombre más veloz de la historia y el segundo atleta capaz de correr un maratón por debajo de las dos horas.

“Vamos a disfrutar de este fenómeno que va a correr en Buenos Aires; quiero agradecer a adidas, a la agencia española ENED Sports por la gestión y también a su manager, Mónica Pont”, destacó Adalberto Iriarte, representante de Carreras y Maratones Ñandú.

“Acompañar la llegada de un atleta como Yomif Kejelcha es una forma de seguir impulsando el crecimiento del running en Argentina”, agregó Pablo Lamo, General Manager de adidas Argentina.

Por su parte, Tesfay, atleta etíope de 28 años, número 3 del ranking mundial en ruta y récordista nacional de Etiopía, también estará el próximo 23 de agosto en los 21K organizados por Carreras y Maratones Ñandú.

Con actuaciones en Juegos Olímpicos, Campeonato Mundial y tres presencias en el top 8 del Mundial de Cross Country, Tesfay llega a la Argentina en un momento de plenitud deportiva.

En marzo de 2026 estableció el récord nacional de Etiopía en maratón con un tiempo de 2:10:51, resultado que la ubicó primera en el ranking mundial de la especialidad para esta temporada; y su mejor marca en media maratón es de 1:03:21, lograda en octubre de 2024.

“Seguimos trabajando para traer a los mejores velocistas en larga distancia para nuestras carreras de Buenos Aires; después de anunciar a Kejelcha, ahora nos confirma Fotyen Tesfay, quien tiene la tercera marca histórica en 42K”, afirmó Iriarte.

Reconocido como el circuito más rápido de América, el medio maratón porteño viene consolidándose como una prueba de referencia regional, con participación internacional, alta convocatoria popular y un recorrido capaz de producir marcas de nivel mundial.

Para Buenos Aires, recibir a atletas de esta talla no solo significa elevar el nivel competitivo de la carrera, sino también implica proyectar a la ciudad como una capital regional del running, capaz de atraer a las figuras más importantes del atletismo internacional, generar cobertura global y conectar a miles de corredores amateurs con la misma escena deportiva que protagonizan los mejores del mundo.

La Media Maratón de Buenos Aires, con un recorrido de 21 kilómetros por las calles de la ciudad y adidas como main sponsor, reunirá en esta edición 2026 a unos 31.000 corredores, desde atletas de élite hasta aficionados.

La Asociación de Carreras y Maratones Ñandú es la entidad organizadora y su misión es promover el atletismo de fondo en todos sus niveles, desde el corredor popular hasta el atleta de élite.