Festejos de fin de año: recomendaciones para evitar quemaduras por pirotecnia

Hernán Aguilar, jefe de la Unidad de Quemados del Hospital Italiano y subdirector de la carrera de Cirugía Plástica de la UBA en diálogo con el equipo de Ramos Generales, dio precauciones a tener en cuenta antes de celebrar estas fiestas.

"Lo que primero hay que hacer cuando alguien se quema, quizás una mano, brazo o cara, es no apagar el fuego con agua sino con una manta. Lo mejor es apagarlo sacándole el oxígeno. Las quemaduras muchas veces no son tan graves pero uno las complica por los cambios de temperatura", mencionó.

Aguilar advirtió que si la superficie quemada es pequeña "se la puede poner bajo el agua" y si es que son "pequeñas proporciones corporales". "Rápidamente hay que cubrirlo con una manta seca y absolutamente nada más. O con una sábana y se recurre a alguna guardia para los primeros auxilios", agregó el especialista.