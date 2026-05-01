Fiesta del Surubí 2026: Goya vive a pleno su evento más convocante

Con música y miles de visitantes, quedó oficialmente inaugurada, consolidando a Costa Surubí como el epicentro de una de las celebraciones más importantes del país. El predio, sede de la Expo Goya, se llenó de vida con familias, turistas y trabajadores que le dan forma a una fiesta que combina tradición, turismo y desarrollo económico y se extenderá hasta el domingo.

Hernán Mundo, en “Segundo Round”, conversó con Raúl González Vilas, presidente de la Comisión Municipal de Pesca (COMUPE) sobre el espíritu colectivo que caracteriza el evento.

“Seguimos palpitando lo que es la 49º Edición de la Fiesta Nacional del Surubí, todo el mundo está en modo surubí”. “Es una fiesta muy linda y se vive desde adentro, es un paseo imperdible”.

La oferta en Costa Surubí es amplia: emprendedores, artesanos, patio gastronómico, parque de diversiones y espacios educativos que combinan entretenimiento y aprendizaje, especialmente para los más chicos.

Entre las atracciones se destacan exhibiciones vinculadas al mundo motor y la pesca, pensadas para acercar la actividad a nuevas generaciones.

A la par, un importante despliegue de seguridad garantiza el normal desarrollo del evento, con la presencia de fuerzas como el Ejército, Prefectura y Bomberos, que trabajan coordinadamente para resguardar a los asistentes.

Considerada por los pescadores como el “Mundial de Pesca”, la Fiesta Nacional del Surubí trasciende lo deportivo y se consolida como una expresión de identidad cultural para Goya y toda Corrientes.

Hasta el domingo, Costa Surubí seguirá siendo el punto de encuentro donde tradición, trabajo y alegría se fusionan al ritmo del Paraná, en una celebración que año a año reafirma su lugar como orgullo provincial.