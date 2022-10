Fichera: "La voz es un lugar donde se anudan las cosas y también se desatan"

Lara Fichera, cantante y contrabajista, presentó En el filo, su primer disco de jazz grabado en un sesión en vivo en formato trío: Lara en voz, contrabajo y producción artística; Pablo Bianchetto en batería y Andrés Martínez en piano y teclado. "El canto es mi manera de expresarme, es ponerle sonido a las emociones y darles movimiento. Canto como una catarsis y después termina la música y hay un restablecimiento de esas emociones y se abre otro universo y aparece la tranquilidad, la alegría", contó Lara Fichera y agregó: "Desde chica tengo disfonías y el famoso nudo en la garganta. La voz es un lugar donde se acumulan cosas y entonces al cantar doy cauce a todo eso que pasa".

En esta nota, Lara Fichera contó que el Método Rabine aplicado al canto la ayudó a transitar un camino de sanación, también se refirió a la elección de su repertorio, compartió su formación musical y sus referentes como Björk y Ella Fitzgerald. "La voz es un lugar de contradicción, me ha llevado a callejones sin salida. Al cantar he llegado a sentir los momentos de mayor libertad. La voz es un lugar donde se anudan las cosas y también se desatan", dijo Lara Fichera, una de las voces emergentes más potentes del jazz contemporáneo. "Yo me expreso de manera vulnerable, así transito el arte. Comunicar desde un lugar vulnerable genera empatía", dijo Lara, quien ha estrenado recientemente el video de su versión de Round Midnight, la canción de Thelonious Monk.

