La senadora nacional de La Libertad Avanza por Neuquén, Nadia Márquez, celebró los acuerdos alcanzados en el Senado.

Además, anticipó que el oficialismo buscará completar la sanción de la reforma electoral en Diputados antes de fin de año.

En diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Radio Nacional, la legisladora destacó el trabajo parlamentario que permitió avanzar con ambas iniciativas.

“Lograr consensuar estos temas no es fácil, pero sin duda alguna creemos que son pasos importantísimos”, expresó.

Respecto de Ficha Limpia, explicó que el proyecto impide las candidaturas de personas condenadas por delitos dolosos cuando la sentencia haya sido ratificada en segunda instancia.

Además, establece como fecha límite el 31 de diciembre del año previo a las elecciones, para evitar que las decisiones judiciales condicionen las candidaturas durante el período electoral.

La reforma también contempla modificaciones en la boleta única de papel, con la incorporación de una opción que permita votar por lista completa.

En cuanto a la suspensión de las PASO para 2027, Márquez defendió la iniciativa al considerar que “los argentinos no tienen por qué pagar las internas de los partidos políticos” y cuestionó el funcionamiento de las primarias.

La senadora manifestó su expectativa de que el proyecto sea incluido en las sesiones extraordinarias para completar su tratamiento antes de que comience el próximo año electoral.

Por otra parte, celebró la aprobación de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, destinada a limitar la emisión monetaria, y ratificó el compromiso del oficialismo con el equilibrio de las cuentas públicas.

De cara al tratamiento del Presupuesto 2027 en el Senado, Márquez fue contundente.

“No hay presupuesto con déficit fiscal, no vamos a permitir el déficit fiscal”.