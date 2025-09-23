Festivales, viajes y nuevas canciones en la voz de Leandro Lovato

En diálogo con Silvia Maruccio y equipo en Nacional Folklórica, Leandro Lovato contó detalles de su participación en la Fiesta Regional del Choripán en Ranchos y repasó la importancia de las fiestas populares como espacios de encuentro y descubrimiento de nuevos talentos. Habló de un 2024 con altibajos, pero marcado por una temporada de verano intensa con presencia en Cosquín y en el Festival Argentino en Washington, además de conciertos en Nueva York y Florida. Adelantó que está grabando nuevas canciones que espera presentar antes de fin de año. En su agenda inmediata figuran presentaciones en Chubut, Santa Fe, Pico Truncado, Navarro y otros festivales provinciales, mientras se prepara para la temporada fuerte de verano 2026.