Festival en el Teatro Argentino de La Plata

Luis Bremer charló con Ezequiel Lo Cane, papá de Justina con motivo del festival que se realizará mañana.

En el mes del cumple de Justina se viene una nueva edición de Música x 7, esta vez en el Teatro Argentino de La Plata, el día sábado 17 de diciembre a las 20hs. El evento es a total beneficio de Casa Justina y se presentarán en vivo La Camerata Académica y Sandra Mihanovich.

Luego del emocionante Teatro Colón, Multiplicate x 7 y Casa Justina vuelven a crear una noche llena de la mejor música, para seguir tocando el alma. Diciembre es un mes especial para Casa Justina, porque es el mes de su cumpleaños. Vamos a regalarle una noche de arte, vida y solidaridad absoluta e impulsar el compromiso y trabajo sobre el mundo del trasplante en nuestro país, que necesita fortalecer varias de sus caras.

Aún con el respaldo de la sociedad a la Ley Justina, ésta no se está cumpliendo. Los trasplantes cruzados no se están realizando, sino, por qué aún hay 30.000 personas en diálisis y la mayoría no conoce esta opción. Los donantes vivos no reciben los derechos que les corresponden.

Ellos están en la Argentina y están cubiertos por la Ley nacional 27447, llamada Justina. La sociedad, sobre todo los actores del sistema de salud no han sido formados en dicha ley. Juntando estos factores, se dan esas vivencias.