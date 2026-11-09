Fervor por León XIV: Soledad Pastorutti y el recorrido en el papamóvil abrieron la histórica jornada en Palermo

Una verdadera multitud colmó la Avenida del Libertador en una mañana histórica para el país. Horas antes del inicio de la Misa por las Familias, el ambiente en las inmediaciones del Monumento de los Españoles se transformó en una fiesta de fe, cantos y profunda emoción.

El fervor de los fieles se encendió por completo cuando Soledad Pastorutti subió al escenario principal. La cantante santafesina lideró un conmovedor espectáculo folclórico que llenó de "argentinidad" a las miles de personas que aguardaban bajo el sol. Con sus clásicos temas, logró que el público agitara banderas celestes y blancas en una vigilia inolvidable.

Poco después, la expectativa se transformó en ovación con la llegada del papa León XIV al barrio porteño. El Sumo Pontífice inició su esperado recorrido a bordo del papamóvil desde la calle Olleros. El vehículo avanzó a paso lento por la Avenida del Libertador, permitiendo un contacto cercano y directo con la gente.

Durante el trayecto de casi dos kilómetros, el Papa rompió con el protocolo en varias oportunidades para bendecir a niños y saludar con calidez a los peregrinos. El corredor de seguridad montado sobre las avenidas se vio desbordado por las lágrimas y los gritos de "¡Viva el Papa!", en un preludio perfecto para lo que sería una celebración religiosa ante dos millones de personas.

Tras el cierre de la histórica celebración central en Palermo, la agenda del Santo Padre continuará con una intensa actividad pastoral, social y ecuménica durante el resto de la jornada:

• 16:10 | Encuentro con el mundo del trabajo: El Pontífice se trasladará al auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA) en Puerto Madero para reunirse con sindicalistas y representantes de movimientos sociales.

• 17:30 | Reunión Ecuménica: Mantendrá un encuentro en el Palacio San Martín con líderes de diversas comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas presentes en el país.

• 18:45 | Celebración de Vísperas: Encabezará un momento de oración de la tarde en la Catedral Metropolitana junto al episcopado argentino y los equipos sinodales.

• 19:45 | Cena con obispos: Concluirá sus actividades oficiales de este lunes con una cena privada junto a los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.