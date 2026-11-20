Un repentino temporal de viento y lluvia sorprendió durante la madrugada a la ciudad cordobesa de San Francisco, desatando ráfagas que alcanzaron los 140 km/h.

Por este tema, el intendente de San Francisco, en la provincia de Córdoba, Damián Bernarte, en diálogo con Segundo Round, aseguró que "fue una tormenta que generó mucho destrozo en poco tiempo. Nos tomó por sorpresa y quedamos muy apenados. La ciudad quedó desolada".

Bernarte, además, dijo que "al momento las calles ya estás despejadas, lo mismo que todos los accesos a la ciudad".

El fenómeno provocó importantes daños materiales —con especial impacto en el sector noreste—, incluyendo voladuras de techos de chapa, destrozos en galpones industriales, caída de árboles y deterioro en plazas y paseos públicos.

Además, la salida de servicio de ocho subestaciones dejó sin suministro eléctrico a cerca del 70% de la población, aunque las autoridades confirmaron que, pese a la magnitud del evento, no se registraron heridos ni evacuados.

Ante la emergencia, el intendente Damián Bernarte encabezó un comité de crisis integrado por distintas áreas municipales, Bomberos Voluntarios y fuerzas de seguridad para coordinar las tareas de asistencia y despeje en la vía pública.

En paralelo, las cuadrillas técnicas iniciaron los trabajos de reparación en la red dañada con el objetivo de restablecer el servicio eléctrico de manera progresiva en los barrios afectados.