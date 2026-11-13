Feroz temporal en el norte de Salta: 150 heridos, techos volados y cortes de luz en Embarcación

Un violento temporal de lluvia, ráfagas de viento y actividad eléctrica azotó a las localidades de Embarcación y Senda Hachada, en la provincia de Salta, dejando un saldo de al menos 150 personas heridas.

La magnitud del fenómeno obligó a activar de inmediato el Comité de Emergencia Climática, provocando voladuras de techos, caída de árboles, calles anegadas y severos destrozos en viviendas y comercios de toda la zona afectada.

Por este tema, el subsecretario de Defensa Civil de Salta, Gonzalo Rodríguez, en diálogo con Segundo Round, aseguró que "azotó la provincia una suerte de tornado con ráfagas de viento de más de 150 kilómetros por hora, que volteó 2000 árboles, dejó todo el pueblo sin luz".

Rodríguez, además, dijo que "de a poco todo está volviendo a la normalidad. Hay dificultades de todo tipo por los árboles, los cables y demás cosas que ocupan las calles pero las cosas y los servicios van restableciéndose".

Ante la emergencia, el hospital San Roque debió reforzar sus guardias médicas con personal y ambulancias enviadas desde localidades vecinas para asistir a los lesionados, mientras que las autoridades provinciales y municipales desplegaron operativos de seguridad y relevamiento.

En paralelo, los postes de media tensión derribados y los cables cortados interrumpieron el suministro eléctrico, por lo que cuadrillas técnicas de la empresa EDESA trabajan intensamente para reparar la red y restablecer el servicio en ambas comunidades.