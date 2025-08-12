Fernando Sicilia: "No hay posibilidad de aplicar una pena a nadie por este caso"

La causa por la muerte de Diego Fernández Lima, el adolescente de 16 años cuyo cuerpo fue hallado enterrado en la casa donde alguna vez vivió Gustavo Cerati, sumó un nuevo capítulo clave. Aunque el crimen prescribió, la Fiscalía avanza con su pedido por un juicio por la verdad para determinar qué pasó y quiénes fueron los responsables.

Sin embargo, el abogado penalista, Fernando Sicilia, en diálogo con Nunca es Tarde, reconoció que "si surgiera algún indicio contra Cristian Graf no habría posibilidades de ingadarlo. La causa esta prescripta".

Sicilia agregó que "no habrá juicio en este caso, a los sumo la investigación podrá otorgarle a la familia un resarcimiento moral; saber qué pasó con Diego".

La investigación por el asesinato del joven de 16 años, ocurrido hace más de cuatro décadas, entra en una semana clave; declaran excompañeros de colegio de la víctima, el principal sospechoso, Cristian Graf, y el albañil que encontró los restos óseos en la casa de al lado de la que había alquilado Cerati.