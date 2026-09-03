Fernando Petrella: “Javier Milei hay tenido una posición muy sabia y flexible en el tema Malvinas”

El diplomático argentino, que se desempeñó como Secretario de Relaciones Exteriores de la Nación y embajador ante las Naciones Unidas durante el gobierno de Carlos Saúl Menem habló con Hernán Mundo sobre el tema Malvinas horas antes del mensaje que brindará Javier Milei.

Recordó que el Presidente se ha manifestado de modo muy diagonal sobre el tema Malvinas y se espera que mantenga esa flexibilidad de pensamiento.

Al consultado sobre los dichos de Donald Trumpo, analizó que “Estados Unidos siempre apoyó la negociación y al manifestarse ahora de este modo está confirmando que los títulos británicos no son perfectos”.

Y se mostró esperanzado en una negociación diplomática entre las partes.

“Tenemos que pensar en alguna negociación que resulte atractiva a los isleños y que inicie un camino hacia una solución gradual del conflicto que tenga en cuenta los intereses de los isleños.

Sobre el mensaje que se espera para esta noche Petrella señaló; “Creo que el Presidente va a tener una gran dosis de realismos y flexibilidad y mucha sabiduría porque en este tema lo ha venido demostrando”.