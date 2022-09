Fernando Noy: "Alejandra Pizarnik siempre es mañana, no tiene punto final"

A 50 años del fallecimiento de Alejandra Pizarnik, poeta fundamental de nuestra literatura, su amigo Fernando Noy, artista y poeta, recordó los momentos compartidos. Noy tenía 20 años cuando se encontró por casualidad con un libro de Alejandra en la casa de un amigo en común. El libro tenía una dedicatoria y un teléfono. Noy la llamó después de leer los poemas y acordaron un encuentro. "Rápidamente ella se dio cuenta que estaba con una persona que transformaba la tensión en humor y en magia. Nos reíamos mucho. Alejandra solía leerme. Siempre parecía de noche cuando estaba con ella. Pasaban los días y no nos dábamos cuenta. Alejandra permanentemente estaba en un vértigo de creación sin cesar", contó Fernando Noy y recordó que Pizarnik tenía un pizarrón en la puerta de habitación. "Todo el tiempo anotaba sus ideas para no perderlas, iba armando los poemas en esa pizarra. Escribía una frase y al rato agregaba, iba completando los versos, así iban naciendo los poemas. He tenido el privilegio de verla así en ese estado creativo, mágico. Alejandra Pizarnik no tenía punto final, tenía puntos suspensivos. Alejandra era una noche luminosa", dijo Noy, quien repasó las preferencias de Alejandra Pizarnik. Admiraba a Girondo, leía a Artaud y a Rimbaud, y a Olga Orozco la consideraba su madre poética: "La llamaba así pero Alejandra era una hija rebelde. Y Olga Orozco fue el regalo que me dio Alejandra, ella nos conectó y vivimos 20 años de amistad. Todos los poemas de Alejandra me gustan pero siempre recuerdo uno en especial. Yo presencié cuando Alejandra Pizarnik le leyó por primera vez nuit du coeur, noche del corazón en francés, y Orozco se largó a llorar cuando escuchó ese poema".

"Sin Alejandra jamás estamos. Cada vez estamos más con ella. De algún modo ella mató la idea de la propia muerte en sus poemas y en su propia vida. Alejandra siempre es mañana. Ella es perpetua como poeta y como amiga", dijo Noy. En esta nota, también adelantó cómo será Ópera Linyera, el espectáculo que estrenará junto a Daniel Melingo en el Centro Cultural 25 de mayo.

Radio Cuaderno, de lunes a viernes, de 19 a 20/ Conduce Jimena Arnolfi