Fernando Miele: "Pasaron muchos años y nadie puedo hacer en San Lorenzo una gestión como la que hicimos nosotros"

El ex presidente de San Lorenzo de Almagro, conversó con el equipo de Pasión Nacional sobre el presente del club, algunas características de lo que fuera su gestión entre los años 1986 y 2001.

"Con Moretti teníamos otro trato, muy respetuoso de la historia del club pero con Lopardo no, no nos atiende el teléfono. Yo no soy crítico de una gestión soy una persona que ama al club".

"Hoy San Lorenzo es un club de barrio, en el club hay gente muy valiosa pero también hay mucha mediocridad".

"Me tienen miedo porque me pelié con todos para hacer un San Lorenzo grande; nosotros regularizamos las cuentas, sacamos gente que no trabajaba, vendimos jugadores por muy buena plata; hoy San Lorenzo esta levantado gracias a nosotros".