Fernando Massa: “La costa de los Comechingones es una zona bendecida por el clima”

El guía turístico, Fernando Massa, en diálogo con Nuca es Tarde, describió la belleza del paisaje de la localidad de Carpintería, en la provincia de San Luis: “Nosotros estamos en la costa de los Comechingones. Rodeados de sierras, algunas a 2200 metros sobre el nivel del mar. Es una zona bendecida por el clima”.

Carpintería es una localidad ubicada en el Departamento Junín, en la provincia de San Luis, Argentina. Se encuentra al pie de las sierras de Comechingones, a 8km de la ciudad de Merlo, casi en el límite con la provincia de Córdoba.