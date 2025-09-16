Fernando Marull: "Milei dio un mensaje fuerte de conservación del superávit fiscal”

El economista con especialización en macroeconomía y mercados financieros, Fernando Marull, en diálogo con Viva la Pepa, reconoció que en la presentación del Presupuesto para el 2026, el presidente de la Nación, Javier Milei mostró una propuesta propositiva respecto de temas muy sensibles como la salud, la educación y la coparticipación.

Marull, además, aseguró que el presidente tuvo una intencionalidad política fuerte al buscar recomponer el diálogo con los gobernadores a partir de un mensaje de conservación del superávit fiscal.