Fernando León: "Hemos asistido a la captura de un narcoterrorista"

El presidente de la Fundación Diplomacia Ciudadana, Fernando León, en diálogo con Viva la Pepa, celebró la detención de Nicolás Maduro: "Se detuvo a un narcoterrorista, a un traficante, que le hizo muchísimo daño al pueblo venezolano".

León, además, aseguró que "los únicos que están preocupados por la detención de Maduro son los narcos y sus cómplices".

Por otro lado, el embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi, respaldó de manera explícita la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en territorio venezolano para extraer y poner a disposición de la Justicia a Nicolás Maduro, detenido por cargos vinculados al tráfico de drogas y al terrorismo transnacional.

En la misma intervención, el diplomático argentino exigió la inmediata liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino secuestrado desde el ocho de diciembre de 2024 en un centro clandestino de detención controlado por la narcodictadura venezolana.