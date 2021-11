Fernando Juri: Reelecto como Presidente del Concejo Deliberante de Capital

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán reeligió a la mesa de conducción que se desempeñaba hace un año. Tras más de dos horas de sesión, los concejales capitalinos votaron por la reelección de los peronistas Fernando Juri, como presidente y Sara Assán como vicepresidenta primera. Mientras que el bussista Eduardo Verón Guerra mantuvo su cargo como vicepresidente segundo. "Quiero agradecer tanto a quienes me votaron como, respetuosamente, a quienes no me votaron. Soy el presidente de todo el Concejo y seguiré haciéndolo así. El diálogo y el consenso son el camino para mejorar la vida de todas y todos los vecinos. No pondré piedras en el camino de ninguna gestión. Será prioridad en este nuevo periodo avanzar en ordenanzas y acciones sobre medioambiente y reciclaje de residuos, alcanzar una solución definitiva al transporte público y reformar el Código de Planeamiento Urbano", expresó el presidente, tras la reelección.

