Fernando Iglesias: "La quita de las retenciones es buena para el país y mala para el kirchnerismo"

El diputado del PRO y aliado de La Libertad Avanza, Fernando Iglesias, aseguró que "la medida de quita de las retenciones es buena para el país y mala para el kirchnerismo" y destacó que este Gobierno "aumenta la libertad bajando los impuestos".

Iglesias sostuvo que los gobernadores piden que la quita de las retenciones sea permanente" pero se quejó porque "el mismo día apoyan la candidatura de Martín Lousteau, el creador de las retenciones".

El diputado porteño recordó que "el gobierno anterior creó 3 millones de pobres y el de Javier Milei logró sacar a 12 millones de personas de la pobreza mientras la oposición permanecía callada y ahora quiere convertirse en los grandes sensibles de la sociedad".

"Está claro que hay un plan destituyente en marcha y también está claro que no va a funcionar", destacó Iglesias.

Iglesias reconoció que el Gobierno supo escuchar los mensajes de las últimas elecciones provinciales e indicó que eso se puede percibir "en el hecho de llevar el Presupuesto al Congreso, que es una actitud clara de lograr un diálogo constructivo y sin soberbia".

"El tono confrontativo con los propios, con la oposición y con los gobernadores fue un error del Gobierno, pero los acuerdos a cualquier costo también tiene malas consecuencias", advirtió el legislador porteño.

Iglesias enfatizó que "está bien la autocrítica del Gobierno", aunque advirtió que "no hay que comerse las apariencias del club del helicóptero".

"Las alianzas son importantes pero deben tener algún criterio porque el gradualismo fracasó en Argentina", agregó.

Por último, Iglesias manifestó que "el Gobierno tiene que encontrar un equilibrio entre su convicción, que es muy importante, y las alianzas políticas que surjan".