"Estábamos convencidos que íbamos a ganar la final con las Leonas"

El Dt del Seleccionado de Hockey sobre césped Femenino Fernando Ferrara en diálogo con el equipo de deportes de Radio Nacional, en donde habló sobre la copa que consiguieron las Leonas en el Mundial 2026.

"Estábamos convencidos que ibamos a ganar la final con las Leonas. Además deja un mejor sabor en la boca haberle ganado a Países Bajos en la final. Sabíamos que era recontra difícil, pero teníamos esa convicción. Se trabajó mucho desde el Mundial pasado, en que quedamos segundo, para lograrlo y lo conseguimos", expresó.

Sobre el futuro del plantel de la Selección Nacional, el entrenador dijo: "Hay futuro para rato con estas chicas. Son muy jóvenes muchas de ellas, y jugaron como si estuvieran en el patio de su casa. Lo que da mucha esperanza".

Además Ferrara explicó que los reecambios en hockey femenino generación tras generación "son paulatinos" y eso ayuda a no sufrir los recambios en los equipos.