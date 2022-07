Fernando Díaz, operador de Radio Nacional y soldado durante la guerra

Fernando Díaz, operador de Radio Nacional, recordó su historia como trabajador de la radio durante la Guerra de Malvinas en las islas.

“Mientras trabajaba en la LRA 1 en Pacheco me convocan por mi función de soldado para ir a Malvinas. Allí me entero que estaba la LRA 60, la radio de las islas funcionando, lugar a donde me llevaron para colaborar hasta la rendición”, relató.

“Le agradezco muchísimo a la radio en donde podía salir de las trincheras, por lo menos por un rato. Ahí cambiaba mi chip mental hasta que me tocaba hacer las guardias de ese momento”, agregó.

En ese sentido, Díaz expresó que, "espero que quede grabado el hecho de que hubo un grupo de argentinos de llevaron a la Radio Pública a las Islas Malvinas desempeñando su trabajo en ellas".