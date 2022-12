Fernando Borroni: “No doy por cerrado que Cristina no sea candidata”

En Rosca N'Roll hablamos con Fernando Borroni, periodista y editorialista, para analizar la coyuntura política luego de la condena a la vicepresidenta y sus anuncios posteriores.

Borroni denunció que a Cristina la ha dejado sola gran parte de la dirigencia y declaró: “El entorno de Alberto pensó que podía construir el albertismo, una gansada de las más grandes de la historia”. Sobre el anuncio de Cristina de no ser candidata en 2023, Borroni dijo: “Yo todavía no doy por cerrado que Cristina no sea candidata, esto es política”.

El periodista apuntó contra la dirigencia política describiéndolos como “Espectadores de la realidad” y reflexionó: “Creo que Clarín y que Magnetto los grandes culpables de nuestras desgracias. No creo que sean los únicos ni que debemos posar solamente la mirada en ese enemigo".

Rosca N’ Roll con Lautaro Maislin, Vero Castañares y Anabella Sánchez, lunes a viernes de 7 a 9hs

Seguinos

Twitter/NacionalRock937

Facebook/NacionalRock937

Youtube/NacionalRock937

Instagram/NacionalRock937

Spotify/NacionalRock937