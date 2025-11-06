Fernando Basílico en Amnesia: “El corazón no es una bomba, es un nodo de percepción”

En una charla sincera y poética en Amnesia con Pablo Valente, el cardiólogo, músico e investigador Fernando Basílico presentó su libro El corazón y el campo cuántico y habló de su visión integradora donde la medicina, la música y la dimensión simbólica del corazón se encuentran. Basílico propone dejar de ver al órgano únicamente como una “bomba” y entenderlo, además, como un vórtice de información y un centro de resonancia que conversa con el cerebro y con el campo que nos rodea.

Durante la entrevista surgieron temas que mezclan clínica, espiritualidad y arte: la coherencia cardíaca, la influencia del agua y el magnetismo corporal, el uso de técnicas como la magnetoterapia, la experiencia del flotario y el rol curativo de la música y los solfegios. Basílico reivindica una medicina que escuche al paciente y que, más allá del electro y la receta rápida, se pregunte por las causas emocionales de las dolencias.

También habló de su recorrido como músico y de cómo el arte muchas veces anticipa descubrimientos científicos. El autor contó que el libro está pensado como un objeto cálido (página mate, diseño de Mariana Rovito) y anunció nuevas presentaciones, entre ellas una el 15 de noviembre en el Instituto de Artes Ocultas (La Plata). Basílico invitó a los oyentes a “escuchar” el corazón y a no conformarse con diagnósticos que no interroguen la vida emocional del paciente.