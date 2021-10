Fernández reist zum G20-Gipel und zur COP26

Pr äsident Alberto Fernández reist diese Woche nach Rom, wo er am G20-Gipfel der Regierungschefs der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer teilnehmen wird. Diesjähriger Schwerpunkt des Treffens ist die „globale Erholung nach der Pandemie“.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Télam wird Fernández während des G-20-Gipfels erneut die „Notwendigkeit“ eines multilateralen Rahmens für die Umschuldung der Auslandsschulden von Ländern mit mittlerem Einkommen vor dem Hintergrund des „allgemeinen Risikos von Auslandsschuldenkrisen in Entwicklungsländern“ ansprechen.

Argentiniens Kapitalfälligkeiten belaufen sich 2022 auf 17,8 Mrd. US-Dollar und 2023 auf 18,8 Mrd. USD, so Bundeswirtschaftsminister Martín Guzmán, wer die Schulden i.H.v. über 44 Mrd. USD in Frage stellte, die die Vorgängerregierung unter Mauricio Macri aufnahm.

Nach dem Gipfel in Rom reist Fernández nach Glasgow (Schottland), wo am 1. und 2. November die UN-Klimakonferenz (COP26) unter dem Slogan „Uniting the world to tackle climate change“ stattfindet.

Nach einer Videokonferenz mit dem britischen Staatssekretär für internationale Entwicklung, Alok Sharma, kündigte Fernández an, dass Argentinien eine „langfristige Strategie für Kohlenstoffneutralität“ vorlegen werde.

Der argentinische Präsident wird dort bekräftigen, dass sich unser Land selbst „inmitten einer weltweit beispiellosen Verschuldungssituation“ verpflichtet hat, „bis 2050 kohlenstoffneutral“ zu werden.