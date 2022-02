Fernández: “No estoy dispuesto a que sigan olvidando el Norte Argentino”

El Presidente Alberto Fernández, durante su visita a Catamarca para celebrar los 76 años del 1° Triunfo Electoral Peronista, destacó la importancia del Norte Argentino: “Como siempre digo, para mí el norte no es un lugar más de la Argentina. Si lo miro objetivamente, es un lugar al que la Argentina olvidó durante muchos años, y yo no estoy dispuesto a que lo sigan olvidando. Para mí es una enorme alegría estar aquí con ustedes y compartir este día tan singular para nosotros”.

Además el mandatario se expresó sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: “Nos queda el último gran desafío que tenemos que terminar, que es la negociación con el FMI. Créanme que no hay peor suerte para un país, que estar endeudado con el FMI. Hace dos años que estamos negociando con el fondo para tratar de preservar aquello que me comprometí con ustedes, que es garantizar que el acuerdo, no triga más desgracias para el pueblo argentino”.