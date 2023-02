Fernanda González: "La intención fue siempre conformar una lista de unidad"

Así lo indicó en diálogo con Radio Nacional, la concejal del Frente de Todos Fernanda González, quien sostuvo además que "parecía que no era posible, se nos solicitaba que fuéramos como colectora. Luego de muchas charlas, estamos en la lista del Frente de Todos representados en el cuarto lugar de candidatos a concejales, con Cinthya Tita Ayan, delegada de la oficina de PAMI en nuestra localidad".

"No es una decisión que tomamos con total felicidad, hubiéramos esperado algo mas, pero lo hicimos con total compromiso porque somos peronistas y hay que seguir poniendo el hombro para cambiar nuestra ciudad. Nos hubiera gustado mucho que nuestra representante de Kolina-Confluencia estuviera en un lugar mas expectante como podría ser algún lugar mas privilegiado en la lista de concejales como podría ser alguno de los primeros 3 lugares", manifestó.

Agregó que "hay una mirada positiva porque el mapa político está fragmentado, el MPN y Rolo Figueroa con Juntos por el Cambio y la UCR, nuestra fuerza política al Frente de Todos neuquino está representado en su totalidad".

DESCARGAR

"La vez anterior, nuestro candidato intendente estuvo muy cerca. Creemos que esta vez estaremos mejor parados, hay grandes posibilidades, y trabajando mucho como representantes de un importante sector de nuestra comunidad, podremos lograrlo", señaló.

"Que suerte que todo lo que pasa en el mundo nos llega mas tarde. No creo en la disolución de las ideologías. Mi doctrina a través de la Justicia Social es lo que nos rige. Desde nuestro espacio siempre sostuvimos no ir con Rolando Figueroa. A nosotros no nos interesaba el vale todo, no queremos perder nuestras raíces ni nuestro pensamiento crítico", afirmó.

DESCARGAR

Fernanda González, quien terminará su mandato como concejal el 10 de diciembre estará representando a San Martín de los Andes en la lista de diputados provinciales de Kolina que encabezará Beto Vivero. Será lista espejo tanto para la lista de gobernación con Rioseco y Ayelén Gutiérrez y en la intendencia local con el candidato Martín Rodríguez.