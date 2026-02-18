Feriado de Carnaval: hubo récord turístico y estiman que el movimiento se mantendrá hasta el fin de semana

El presidente Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) Andrés Deyá explicó en Radio Nacional cómo miden los alcances por el movimiento turístico en la actualidad.

"Lo que hacemos es una conjugación por movimiento en ruta, por los peajes, algo de la facturación gastronómica y también por índices de ocupación hotelera", mencionó. "También nos servimos de la información de Came, y han hecho un gran trabajo este fin de semana, y el resultado es real", agregó.

Deyá destacó entre algunos de los destinos más convocantes este fin de semana a Pinamar en la provincia de Buenos Aires, y Mendoza: "Brindo por el más del 85 % de ocupación que tuvo el destino de la región cuyana. Es muy alto con la cantidad de camas que tiene para el alojamiento", advirtió.