Feria del Libro: el Gobierno entrega chequelibros a 60 mil estudiantes

Será un total de 60.000 para estudiantes del nivel primario y secundario por un monto de hasta 10.000 pesos cada uno.

Deberán utilizarse dentro del predio de la nueva de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires que comienza este jueves en la ciudad de Buenos Aires hasta el 11 de mayo próximo.

“El acuerdo establece que cada chequelibro podrá utilizarse exclusivamente para la compra de obras en los stands adheridos dentro del predio de la nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires”, indica el comunicado oficial.

El beneficio se formalizará a partir de un acuerdo firmado entre el Ministerio de Capital Humano y la Fundación El Libro.

La ministra Sandra Pettovello firmó un convenio con el presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone.

El objetivo es fomentar la compra y la lectura, anunció Capital Humano.