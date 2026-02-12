Fenómeno “Therians”: qué dice la psicología sobre quienes se identifican con animales

En 100% Nora, Nora Briozzo entrevistó a la psicóloga clínica Débora Pedace sobre el fenómeno “Therians”, personas que se identifican interna o simbólicamente con animales.

La especialista aclaró que no se trata necesariamente de una enfermedad, pero advirtió que puede funcionar como un refugio emocional frente a realidades dolorosas, especialmente en adolescentes que atraviesan conflictos de identidad, bullying o angustia.

Pedace explicó que estas identificaciones pueden ser metáforas simbólicas —“sentirse fuerte como un lobo” o “invisible como un gato”—, aunque el problema aparece cuando esa fantasía reemplaza la realidad y evita abordar el malestar de fondo.

También señaló que las redes sociales potencian el fenómeno y generan un efecto de imitación, mientras que las familias suelen sentirse desorientadas ante estas conductas. En ese sentido, remarcó que cada caso debe evaluarse según su gravedad y el impacto en la vida cotidiana.

Para la especialista, el eje no está en el símbolo elegido, sino en el conflicto emocional que puede estar detrás: una identidad en formación que busca aliviar el dolor psíquico.