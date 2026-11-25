El Ministerio de Salud de la Nación incorporó las diarreas agudas como evento prioritario de vigilancia epidemiológica ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

La decisión fue comunicada a través del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), que informó que, en lo que va del año, se notificaron más de 578.000 casos en el país.

Según los datos oficiales, hasta la semana epidemiológica 43 de 2026 se registraron 578.418 casos de diarreas agudas en la población general.

Esa cifra representa una disminución del 9,6% respecto del promedio de 639.775 casos del período 2021-2025.

En el grupo de menores de 5 años, se acumularon 128.276 notificaciones, un 26,6% por debajo del promedio histórico para ese grupo de edad.

Pese a la disminución de los casos, la cartera sanitaria decidió reforzar el seguimiento de estas enfermedades ante los posibles efectos de El Niño, un fenómeno climático que suele asociarse con mayores precipitaciones y condiciones que favorecen la transmisión de enfermedades a través del agua y los alimentos.

A partir de esta decisión, se intensificará la vigilancia epidemiológica de las diarreas agudas y se actualizará la información con mayor frecuencia.

Refuerzo de la vigilancia y detección de brotes

El Ministerio solicitó a los equipos de salud de las distintas jurisdicciones reforzar la vigilancia y la notificación inmediata de posibles brotes.

Ante un número inusual de casos con síntomas similares, vinculados a un espacio común o al consumo de los mismos alimentos o agua, las autoridades sanitarias indicaron que se deberá iniciar una investigación epidemiológica, identificar a otras personas afectadas y determinar las posibles fuentes de transmisión.