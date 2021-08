Feliz, pero buscando variantes

Por Damían Zarate



La victoria en el clásico le dejó la enorme alegría de vencer a su clasico rival, ser puntero e invicto, pero la confirmación de la lesión de algunos futbolistas que no podrán estar en los próximos partidos. “El Diablo” se prepara para visitar a Rosario Central, el próximo sábado, en “El Gigante de Arroyito”, 20:15hs.

📌 Parte médico

Lucas Rodríguez, pubialgia.

Lucas Romero, lesión fibrilar de bíceps femoral.

Jonathan Herrera (pubialgia) y Rodrigo Márquez (esguince de tobillo) continúan entrenando de manera diferenciada, intensificando los trabajos.

⚽️ Entrenamiento en Villa Dominico

– Ejercicios regenerativos para los futbolistas que jugaron ante Racing.

Resto del grupo:

– Circuito físico de fuerza en el gimnasio.

– Pasadas en campo.

– Práctica de fútbol.

🔜 Próximo entrenamiento: miércoles a las 9.30 en Villa Dominico.

Se confirmaron además los próximos partidos de “El Rojo” en el Torneo de La Liga:

Fecha 7: Defensa y Justicia – viernes 20/8 a las 21.15 en el Libertadores de América.

Fecha 8: Atlético Tucumán – martes 24/8 a las 18.45, en el Estadio José Fierro.

Fecha 9: Colón – sábado 28/8 a las 20.15 en el Libertadores de América.

