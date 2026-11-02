Félix Paéz Molina: "Estamos haciendo todo para poder ser sede del Mundial de Rugby en 2035"

El presidente de la Unión Argentina de Rugby, Félix Paéz Molina, en diálogo con el equipo de Pasión Nacional habló de las posibilidades que tiene el país de ser sede del Mundial de Rugby en 2035.

"Aún nos faltan varios pasos para ser sede del Mundial de Rugby en 2035. Somos tres las Uniones Nacionales, que nos hemos propuesto a organizarlo, junto a Japón y a España. Ya cumplimos con la primera información sobre estadios, los avales de los gobierno y documentación pedida. Esta decisión no se tomará este año, recién tendremos avances en mayo del año próximo y en noviembre del 2027 se terminará de decidir", dijo.

Páez Molina aclaró que la presentación para ser sede en 2035 es Sudamérica Rugby ( que implica el encabezado de Argentina con acompañamiento de Chile, Uruguay y Brasil), en una sinergia. "En esta región hay un rugby en crecimiento y esto no se da en todo el mundo. Además que podemos ofrecer destinos turísticos muy interesantes para la propuesta", agregó.

"Creemos que Sudamérica se merece esto y se viene demostrando que aquí se pueden hacer bien las cosas. Japón ya tuvo un mundial en 2019, y ya en Europa se han hecho muchos mundiales. Estamos convencidos que somos la mejor opción", sostuvo.