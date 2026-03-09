ENTREVISTA A RAÚL GÁMEZ

09/03/2026

"Felicito a los dirigentes de River por haber salido del Comité Ejecutivo de AFA"

El expresidente de Vélez Sarsfield, Raúl Gámez, en diálogo con el equipo de Pasión Nacional habló del fútbol nacional respecto a varios aspectos, y elogió la decisión de las autoridades del club de Nuñez de dejar de participar de la reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol.

"Felicito mil veces a los dirigentes de River que tomaron esta decisión. Esto fue muy acertado. Esto es porque hay gente que piensa y analiza. La Liga Profesional debería ser independiente de AFA, y que la Liga lleve la parte económica que le corresponde", expresó.