Federico Sturzenegger expuso en el Senado sobre el proyecto de Ley de Sociedades

La Cámara baja inició el debate del proyecto de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, con la presencia del ministro de Desregulación y parte de su equipo.

Fue en el marco de la comisión de Legislación General que preside la diputada Nadia Márquez.

"No hay ningún motivo para pensar que la inteligencia artificial va a ser insegura", remarcó el funcionario al explicar la iniciativa.

"Por qué no hacemos que Argentina sea un lugar atractivo para la radicación de estas empresas que utilizan inteligencia artificial, generando así un derrame positivo para la economía”, agregó.

Dijo también que "para un país que tiene la pretensión de liderar es absolutamente imperativo incorporar estas tecnologías en nuestro derecho".

"En procesos de cambios tan grandes, no es que esto va a quedar en un proceso jurídico inalterable, siempre vamos a estar a tiempo de adecuarlo", acotó el ministro.

"¿Va a funcionar esto? No lo sabemos. ¿Vale la pena para la Argentina intentarlo? Claro que sí, porque si esto efectivamente funciona abre la puerta para un desarrollo que quizás no hubiéramos imaginado. Habla también de un Presidente que vio un hueco y una oportunidad", reivindicó.