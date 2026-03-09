Federico Sturzenegger destacó la incorporación de bancos a préstamos con descuento de nómina

El ministro de Desregulación puso de relieve la importancia del artículo que permite esa operatoria dentro de la Ley de Modernización Laboral sancionada el 27 de febrero y promulgada la semana pasada.

“El artículo 36 permite la modalidad para créditos otorgados por entidades bancarias, abriendo así la competencia en este mercado de las mutuales sindicales”, explicó el funcionario en sus redes sociales.

“Como dice nuestro presidente Javier Milei, más competencia es mayores beneficios para la gente”, remarcó.

Esperamos que el cambio permita una baja ostensible en el costo del crédito personal a las personas y que los bancos puedan desarrollar este mercado con rapidez trayendo alivio en los costos de financiamiento a las familias”, apuntó.

Federico Sturzenegger explicó que el cambio “tiene que ver con los créditos con código de descuento”, ya que “históricamente, la ley había reservado esta modalidad exclusivamente a las mutuales sindicales”.

“Es decir, que si un trabajador quería un préstamo personal que se pudiera descontar de su nómina (lo cual baja sensiblemente la tasa de interés), solo podía hacerlo con una mutual sindical”, resumió.

En ese sentido, afirmó: “era sabido de las altas tasas que se cobraban en este mercado, ya que la modalidad era otro ejemplo de eso que llamamos ‘cazar en el zoológico’”.

Recuerdo cuando era presidente de Banco Ciudad y lamentarme por las altas tasas que veía en el sector, pero donde no se nos permitía competir”, concluyó.