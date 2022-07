Federico Soto: "Se dio vuelta y me tiró"

Federico Soto, fotógrafo del portal realidadsanmartinense, y uno de los autores de las imágenes del hombre que disparó durante la manifestación de los trabajadores del estado en el día de hoy, relató los hechos que ocurrieron esta mañana.

DESCARGAR

En diálogo con Tiempo Paranormal, por Radio Nacional Neuquén, Soto contó que "Esta mañana fui a cubrir una manifestación, según me informan había inconvenientes en el Municipio, habían roto vidrios, asi que fui con la idea de ir a cubrir eso, un hecho no tan normal pero que a veces ocurre. En principio lo que me encontré es una manifestación de ATE como las que suelo cubrir, frente al municipio (mas allá de que yo llegué luego de los primeros incidentes) me encontré con custodia policial y gente reclamando afuera, y al rato, desde dentro del municipio sale un grupo de gente del edificio a buscar a esta gente y allí comienza esta batalla campal, que terminó con este individuo que tiro dos tiros, uno hacia una manifestante que la hiere y otro hacia donde estoy yo".